RSA-Sicherheitschef über Spionage-Hintertür schockiert

Bis 2008, 2009 lautete die Sicherheitsstrategie aller Unternehmen und Konzerne tatsächlich: Verteidigungswände aufstellen, Anti-virus, Firewall, Intrusion Detection. Alles, was dem Unternehmen schaden kann, ob jetzt ein Angreifer oder aber auch die Konkurrenz, sollte ausgesperrt werden. Nicht zuletzt der Angriff im Jahr 2011, bei dem wir gar nicht das primäre Ziel waren, sondern vielmehr als Vehikel benutzt wurden, um einer anderen Firma zu schaden, hat uns deutlich gezeigt, dass auch jeder noch so gute Verteidigungswall durchbrochen werden kann. Da musste die gesamte Branche komplett umdenken.

Wie sieht eine erfolgreiche Sicherheitsstrategie im Jahr 2014 aus?

Man muss immer damit rechnen, infiltriert zu werden. Heute geht es mehr darum, solche Angriffe so schnell wie möglich zu entdecken und dann rasch die nötigen Schritte einzuleiten. Technologisch gesehen bedeutet das, Informationen zu sammeln und zu analysieren. Abweichende Verhaltensmuster, sowohl was das User-Verhalten, als auch die Hardware betrifft, sind wichtige Gradmesser, um Angriffe auf das eigene Unternehmensnetzwerk zu enttarnen. Anders als früher ist es auch selbstverständlich, gewisse Informationen – etwa zu Angriffsszenarien – mit anderen Unternehmen zu teilen, auch wenn es sich dabei um die Konkurrenz handelt.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, was Sie mit so einem Verhaltensmuster meinen?

Nehmen wir Online-Banking als Beispiel: Das normale Userverhalten sieht vor, dass der Kunde nach dem Einstieg ein bis zwei Minuten damit verbringt, sich einen Überblick über Ein- und Ausgänge zu verschaffen und erst danach eine Überweisung tätigt. Bei einer Cyberattacke verbringt der Angreifer im Normalfall nur wenige Sekunden im Account, um den maximal verfügbaren Geldbetrag zu überweisen, da er das Risiko, entdeckt zu werden, minimieren will. Wenn diese Muster bekannt sind, kann die Bank reagieren und vor der Freigabe der Transaktion etwa versuchen, den tatsächlichen Kunden auf anderem Weg zu kontaktieren.

In den Medien, aber auch in der Sicherheitsbranche wird gerne das Gespenst des Cyberkriegs an die Wand gemalt. Angriffe auf die Infrastruktur von Staaten wie Estland oder zuletzt die Ukraine beweisen, dass diese Angst nicht ganz unberechtigt ist. Wie bewerten Sie die Diskussion?

Der Fokus müsste stärker darauf liegen, was die Auswirkungen, Risiken und Probleme sind, die ein potenzieller Angriff mit sich bringt und wie man in so einem Fall den Schaden möglichst gering halten kann. Die Frage, was genau geschützt werden soll bzw. wie man bei einem Ausfall von Infrastruktur reagiert, ist meines Erachtens wichtiger, als alle Energien auf das Angriffsszenario oder den Angreifer zu lenken.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorkehrungen, die Unternehmen, aber auch Privatpersonen vornehmen, um ihre Daten zu schützen, bleibt angesichts der NSA-Enthüllungen bei vielen das Gefühl zurück, dass diese Maßnahmen ohnehin zwecklos sind.

Mein Appell gerade auch an die junge Generation ist, dass jeder absolute Verantwortung für den Umgang mit seinen persönlichen Daten übernimmt und ganz genau aufpasst, was man auf Facebook teilt, welche Passwörter man verwendet und überhaupt welche Informationen man in die Öffentlichkeit trägt. Je mehr Kontrolle man darüber hat, desto eher kann man sich vor der Entblößung von Daten schützen.