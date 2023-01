1000 Jahre alte Flussdurchquerung wegen TikTok-Nutzern gesperrt

Eine Flussdurchquerung in Großbritannien sorgt auf TikTok für Millionen Views.

Eine alte Flussdurchquerung im ländlichen Großbritannien musste aufgrund des durch Social Media ausgelösten Andrangs gesperrt werden. Konkret geht es um Rufford Mill Ford in der Grafschaft Nottinghamshire. Aufzeichnungen über jene gehen über 1000 Jahre zurück. Die eigentlich verschlafene Gegend liegt zwischen Sheffield und Nottingham. Die Straße Rufford Lane führt dort durch den Fluss Rainworth Water.

Anstelle einer Brücke fährt man dort durch das in der Regel seichte Flusswasser. Nun kann es aber vorkommen, dass vor allem nach ausgiebigen Regenfällen das Wasser relativ hoch steht. Das führt dazu, dass die Durchfahrt spektakulär sein kann. Das entdeckte bereits der lokale Teenager Ben Gregory, der seit 2020 Videos auf YouTube hochlädt, in denen Fahrzeuge den Flussübergang queren. Nicht selten kommt es auch dazu, dass die Fahrzeuge zu schwimmen beginnen bzw. in der Durchführung stecken bleiben.