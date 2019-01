Russische Firma inszeniert Unfall mit Tesla-Autopilot

So ist der Polizei in Las Vegas kein derartiger Vorfall bekannt, was in Anbetracht des angeblich hohen Schadens verwundert. Der Promobot wird für knapp 2000 US-Dollar pro Tag vermietet. Zudem behauptet der angebliche Besitzer des Model S gegenüber der Daily Mail, er sei auf dem Beifahrer-Sitz gesessen und der Model S sei im „selbstfahrenden Modus“ gewesen. „Ich habe den Tesla in den selbstfahrenden Modus versetzt und plötzlich fährt er los. Und wow, dann ist da ein Roboter auf der Straße“, zitiert ihn die Daily Mail. Das ist jedoch aufgrund mehrerer Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich, ein Fahrer muss bei Betrieb des Autopilots seine Hände auf das Lenkrad legen.