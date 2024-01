Russischer “Satelliten-Killer” soll bald seinen Einsatz starten

Bereits seit Jahren wird an der Sarmat RS-28 getüftelt. Am 26. Jänner erklärte der hohe russische Beamte, Alexei Krivoruchko im Namen des Verteidigungsministeriums ihren Einsatz zum wichtigsten militärtechnischen Ziel des Jahres 2024. Am selben Tag gab sein Amtskollege Timur Ivanov auch bekannt, dass die Raketensilos für die Sarmat und weitere Raketen schon bereit sind. Sie befinden sich laut Ivanov in den Regionen Kaluga, Orenburg und Krasnojarsk.

Rakete wiegt über 200 Tonnen

Die Sarmat RS-28 wird von den Amerikanern auch Satan 2 genannt und gehört zu einer Serie an neuen Raketensystemen, die Putin 2018 präsentierte. Dazu gehören auch die Hyperschallraketen Kinzhal und Avangard.

Eigentlich sollte die Interkontinentalrakete Sarmat RS-28 bereits 2017 getestet werden, schließlich war es 2022 dann so weit. Die mehr als 200 Tonnen schwere Rakete wurde entwickelt, um ältere Raketensysteme, insbesondere R-26M, zu ersetzen. Die Rakete kann mehrere nukleare Sprengköpfe gleichzeitig tragen. Außerdem soll sie Raketenabwehrsysteme umgehen können, indem sie die Boost-Phase verkürzt - der Zeitrahmen, in dem feindliche Überwachungssysteme Raketen identifizieren können.

