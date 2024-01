Russische Atom-U-Boote üben Navigation unter dem Eis

An der Übung sollen Atom-U-Boote der russischen Nordflotte teilnehmen, berichtet Eurasian Times . Ein beteiligtes Schiff ist etwa die Generalissimo Suworow. Sie zählt zur Borei-A U-Boot-Klasse und kann bis zu 16 ballistische Bulawa-Raketen mitführen. U-Boote mit Atomwaffen an Bord sind ein für Russland wichtiges Mittel der nuklearen Abschreckung , weil ihre Bewegungen unter dem arktischen Eis für Feinde schwierig bis gar nicht nachvollziehbar sind.

Wie man das Eis bricht

Ein wichtiger Programmpunkt bei den arktischen Trainings ist stets, das Auftauchen von U-Booten im Eis zu üben. Die Crews der Schiffe suchen dabei entweder kleine eisfreie Flächen im Treibeis oder sie durchbrechen die Eiskruste an Stellen, die nicht dicker als 2,5 Meter sind. Die U-Boote werden dabei vorsichtig an die richtige Stelle manövriert und langsam angehoben, bis der Turm die Unterseite des Eises berührt. Durch ein Leeren von Ballasttanks wird der Auftrieb anschließend so weit erhöht, dass das U-Boot durch das Eis an die Oberfläche durchbricht.