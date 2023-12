Mit diesem Flugzeug sollen russische Kampfpiloten ausgebildet werden

Der russische Flugzeugbauer MiG arbeitet mit Hochdruck an einem neuen Jet-Trainer, dem MiG-UTS. Dieser soll den in die Jahre gekommenen L-39 Albatros ersetzen und dafür sogen, dass wieder mehr Militärpilot*innen ausgebildet werden.

Bereits 2016 gab der damalig russische Verteidigungsminister an, dass dem Militär 1.300 Pilot*innen fehlen würden. Durch den Ukrainekrieg scheint sich Personalsituation noch verschärft zu haben.

L-39 Albatros stammt noch aus den 70ern

Der L-39 Albatros ist ein 2-sitziges, einstrahliges Flugzeug, das in den 1970er-Jahren in der damaligen Tschechoslowakei gebaut wurde. Laut Sergei Korotkov, Generalkonstrukteur und stellvertretender Generaldirektor der United Aircraft Corporation (UAC), zu der MiG gehört, hat das Trainingsflugzeug ausgedient. "Wir haben große Zweifel an der Unterstützung des Betriebs des Flugzeugs, auf dem heute die Hauptausbildung der Piloten stattfindet. Deshalb brauchen wir ein neues Schulungsinstrument, mit dem wir das fliegerische und technische Personal effektiv ausbilden können", wird er von The Warzone zitiert.