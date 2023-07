Russische Hacker wollten Diplomaten mit günstigen Autos ködern

Am Ende hat der russische Auslandsgeheimdienst mit dem Flyer versucht, dutzende Botschaftsmitarbeiter*innen in mindestens 22 ausländischen Vertretungen in Kiew auszuspionieren. Das geht aus einem Bericht der Cybersicherheitsfirma Unit 42 hervor.

Als ein polnischer Diplomat seinen BMW an andere Diplomat*innen verkaufen wollte, konnte er nicht wissen, welche kuriosen und weitreichenden Wendungen sein Gebrauchtwagenverkauf nehmen sollte. Dabei war sein ausgesandtes Flugblatt in Form eines Word-Dokuments völlig legitim und unverdächtig .

Flyer wurde von russischen Hacker*innen abgefangen

"Mitte April 2023 verschickte ein Diplomat des polnischen Außenministeriums per E-Mail ein legitimes Flugblatt an verschiedene Botschaften, in dem der Verkauf einer gebrauchten BMW 5er Limousine in Kiew beworben wurde", hieß es in dem Bericht

Die Hacker*innen, die als "APT29" oder "Cozy Bear" bekannt sind, fingen den Flyer jedoch ab, kopierten ihn, versahen ihn mit Schadsoftware und schickten ihn dann an Dutzende anderer ausländische Diplomaten, die in Kiew arbeiten, so Unit 42.

Schadsoftware versteckt

Die Malware versteckten die Hacker*innen in einem Link, der zu hochauflösenden Fotos des Gebrauchtwagens führte. Sollte jemand den Link öffnen und die entsprechenden Bilder ansehen beziehungsweise herunterladen, würde die Spionagesoftware auf den jeweiligen Rechner landen.

Wie sich herausstellte, hatten die SVR-Hacker*innen den BMW des Diplomaten in ihrer gefälschten Version der Anzeige zu einem niedrigeren Preis - 7.500 Euro - angeboten, um mehr Menschen zum Herunterladen von Schadsoftware zu bewegen, die ihnen Fernzugriff auf ihre Geräte ermöglicht.

