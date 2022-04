Russische Influencerinnen zerschneiden wegen Sanktionen Chanel-Taschen

Mehrere russische Influencerinnen zerschneiden vor laufender Kamera ihre Chanel-Taschen, um gegen die französische Luxusmarke zu protestieren. Der Hintergrund: Chanel hat sämtliche Geschäfte in Russland aufgrund der Ukraine-Invasion geschlossen. Auch werden keine Produkte an Menschen außerhalb Russlands verkauft, mit denen sie in das Land einreisen wollen.

Zahlreiche Influencerinnen beschuldigen Chanel nun der „Russophobie“, also der „Russlandfeindlichkeit“, berichtet Insider. „Wenn Chanel seine Klienten nicht respektiert, warum sollen wir dann Chanel respektieren?“, fragt etwa das russische Model Victoria Bonya in einem Instagram-Video und zerschneidet ihre schwarze Chanel-Tasche mit einer herkömmlichen Schere.

Das Model zählt auf der Plattform 9,3 Millionen Follower.