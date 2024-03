Ryanair-Chef: Wir finden ständig Fehler in Boeing-Maschinen

Ryanair empfängt fabrikneue Boeings am Hauptsitz in Dublin. Dort werden sie in einem 48-stündigen Prozess überprüft, sagt der CEO.

So sagte er, dass Mitarbeiter*innen seiner Airline in fabrikneuen Boeing-Flugzeugen immer wieder Fehler wie zurückgelassene Werkzeuge und fehlende Griffe auf den Sitzen finden würden. Es sei zwar “ nichts Großartiges ”, allerdings entspreche das nicht dem Standard. “Das zeigt eine fehlende Liebe zum Detail und Qualitätsmängel auf”, ergänzte O'Leary.

Nach mehreren Vorfällen mit Maschinen vom Typ 737 Max steckt Boeing derzeit in einer Krise. Sowohl Airlines als auch Flugpassagiere haben viel Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Sicherheit des US-Unternehmens verloren.

Krise

Die 737 Max löste eine der größten Krisen in Boeings Unternehmensgeschichte aus. 2018 und 2019 gab es 2 Abstürze, bei denen insgesamt 338 Menschen ums Leben kamen. Zurückzuführen waren sie auf Konstruktionsfehler.

Danach wurde es ruhig um den Maschinentyp, bis es beim US-Inlandsflug 1282 der Alaska Airlines zu einem weiteren Vorfall kam. Ein sogenannter "Door Plug", der Verschluss einer Öffnung im Flugzeugrumpf, an der optional ein Notausstieg eingebaut werden könnte, riss beim Abflug ab. Hintergrund waren fehlende Bolzen der fast fabrikneuen Maschine.

Bericht

Infolgedessen wurde viel über die Sicherheit des Maschinentyps diskutiert. Die New York Times ist an einen Bericht gelangt, den die FAA-Kontrolleur*innen angefertigt haben. Bei Boeing wurden 97 Vorgänge überprüft, bei 33 hat der Hersteller die Überprüfung nicht bestanden. Spirit Aerosystems – die Firma stellt den Rumpf der 737 Max für Boeing her – fiel in 7 von 13 Punkten durch.

Die Probleme rund um die 737 Max führten jüngst auch dazu, dass CEO Dave Calhoun seinen Rückzug bis Ende 2024 ankündigte. Wer ihm nachfolgt, ist indes noch unklar, der Emirates-Chef forderte jüngst, dass der neue CEO einen technischen Hintergrund haben müsse.