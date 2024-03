Warum Boeing die 737-Max-Probleme nicht in den Griff bekommt

Ein sogenannter " Door Plug ", der Verschluss einer Öffnung im Flugzeugrumpf, an der optional ein Notausstieg eingebaut werden könnte, riss beim Abflug ab . Weil alle Passagiere angeschnallt waren und das Flugzeug noch nicht hoch gestiegen war, wurde niemand durch das Loch aus dem Flugzeug gesaugt oder erfror. Wie sich herausstellte, haben wichtige Bolzen für das Bauteil gefehlt. Die FAA schickte nun Kontrolleur*innen in die Produktionsstätten von Boeing und seinem Zulieferer Spirit AeroSystems, um dem Problem auf den Grund zu gehen.

Durchgefallen in 33 von 97 Punkten

Die New York Times ist an einen Bericht gelangt, den die FAA-Kontrolleur*innen angefertigt haben. Bei Boeing wurden 97 Vorgänge überprüft, bei 33 hat der Hersteller die Überprüfung nicht bestanden. Spirit Aerosystems – die Firma stellt den Rumpf der 737 Max für Boeing her – fiel in 7 von 13 Punkten durch.

Boeing sei von der FAA „ziemlich in die Mangel genommen worden“, sagt Luftfahrtexperte Kurt Hofmann. Der Verdacht, dass in der Produktion des Flugzeugherstellers Dinge nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, hänge schon länger in der Luft. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Aufdeckergeschichten über die Zustände bei Boeing gegeben. John Barnett, ein Whistleblower, der 32 Jahre bei Boeing gearbeitet hat, sagte vergangene Woche vor Gericht über miserable Zustände bei dem Unternehmen aus. Am Samstag wurde er tot aufgefunden. Behörden vermuten einen Suizid.

Viel Gewinn und wenig Kosten

Vor wenigen Tagen hat sich auch der bekannte TV-Moderator John Oliver („Last Week Tonight“) dem Thema angenommen. Der Tenor: Bei Boeing werde seit mehr als 20 Jahren sehr auf Profitmaximierung und den Aktienkurs Wert gelegt, bei Produktion und Entwicklung hingegen wurde gespart. Die Qualität leidet, oder um es in den Worten von Boeing-CEO Dave Calhoun nach dem Alaska-Airlines-Vorfall zu sagen: Es gab eine „Qualitätsflucht“. Auch bei anderen Flugzeugmodellen sei es zu Problemen gekommen, sagt Hofmann.