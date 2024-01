Lose Schrauben: Probleme bei weiteren Boeing-Maschinen entdeckt

➤ Mehr lesen: Passagiermaschine erstarrt und schwebt bewegungslos in der Luft

Die Überprüfungen wurden von der US-Luftfahrtaufsicht FAA angeordnet , nachdem am Wochenende ein Rumpfteil einer 737 Max 9 im Flug herausgerissen wurden . Wenn sich Hinweise verdichten sollten, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, könnte das für Boeing die nächste Max-Krise bedeuten.

United hat 79 Flugzeuge des Typs, Alaska Airlines 65 Stück - und weltweit sind es gut 170 Maschinen . In der Europäischen Union sind laut der hiesigen Behörde EASA keine Flugzeuge von Stilllegungen und Inspektionen betroffen.

Das Bauteil, das bei dem Zwischenfall am Wochenende herausbrach, verschließt bei der Modellvariante 737 Max 9 eine nicht benötigte Türöffnung . Nach Informationen der Website " The Air Current " wurden die losen Schrauben und andere Probleme mit dem Bauteil bei mindestens 5 Maschinen von United Airlines gefunden.

Dennoch wurden durch den explosiven Druckverlust etliche Dinge aus der Kabine gesaugt - etwa Mobiltelefone. Am Montag ist beispielsweise ein noch intaktes iPhone gefunden worden, das sich noch im Flugzeugmodus befand und auf dem Bildschirm die Rechnung des betroffenen Alaska-Air-Fluges anzeigte.

Die 171 Passagiere bei dem Alaska-Flug am Freitag kamen weitgehend mit dem Schrecken davon . Expert*innen zufolge ist das auch glücklichen Umständen zu verdanken: Niemand saß unmittelbar an dem herausgebrochenen Teil und alle Passagiere waren im Steigflug noch angeschnallt.

Die Max in der Krise

Die 737 Max ist zwar ein Boeing-Bestseller, stürzte den Konzern aber bereits in eine tiefe Krise. Nach 2 Abstürzen aufgrund technischer Mängel sind 2018 und 2019 insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen.

Daher wurde die Boeing 737 Max im März 2019 mit einem weltweiten Flugverbot belegt. Nachdem der Flugzeugbauer etliche Änderungen an dem Flugzeug vorgenommen hatte, durfte die 737 Max im November 2020 in den USA wieder abheben. In Europa hat die Maschine im Jänner 2021 ihre Zulassung wieder erhalten.