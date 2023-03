Boeing 737 Max macht Notlandung, Passagiere machen Selfies auf Flügel

Dramatische Szenen spielten sich auf einem Kurzstreckenflug ab: Als eine Boeing 737 Max vom Flughafen in Havanna in Kuba abhob, kam es kurz nach dem Start zu einem Problem mit einem der Triebwerke, sodass der Flug SWA 3923 von Southwest Airlines nach Fort Lauderdale in Florida nicht fortgesetzt werden konnte.

Während die Cockpit-Crew eine Notlandung am Ausgangsflughafen vorbereitete, füllte sich die Kabine immer mehr mit Rauch, sodass kaum mehr etwas zu sehen war. Eines der Triebwerke war nämlich in Brand geraten.