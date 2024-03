Boeing 737 Max: Reparatur der Triebwerke dauert ein Jahr

Loch im Rumpf

Nach 2 Abstürzen von 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 wurde es eigentlich ruhig um die Maschine. Anfang dieses Jahres kam es aber zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall, bei dem ein sogenannter "Door Plug", der Verschluss einer Öffnung im Flugzeugrumpf, an der optional ein Notausstieg eingebaut werden könnte, beim Abflug abriss.

Danach folgten zahlreiche Berichte über problematische Zustände bei dem Flugzeugbauer. Die New York Times ist an einen Bericht gelangt, den die FAA-Kontrolleur*innen angefertigt haben. Bei Boeing wurden 97 Vorgänge überprüft, bei 33 hat der Hersteller die Überprüfung nicht bestanden. Spirit Aerosystems – die Firma stellt den Rumpf der 737 Max für Boeing her – fiel in 7 von 13 Punkten durch.