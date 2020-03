Satellitenbilder zeigen Bau eines 500-Betten-Spitals in Russland

Bislang hat Russland laut offiziellen Zahlen vergleichsweise wenige Coronavirus-Infizierte aufzuweisen. Zuletzt wurden lediglich 1836 Fälle gezählt. Am Sonntag traten allerdings erste Ausgangsbeschränkungen in Moskau in Kraft.

Das Problem dürfte weit größer sein, als von den offiziellen Stellen angegeben. Darauf deuten auch Satellitenbilder hin. Sie zeigen den Bau eines Krankenhauses in der Nähe von Moskau, wie Business Insider berichtet.