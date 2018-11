Schnee zeigt Platzverschwendung von Autos auf der Straße

Laut VCÖ werden Autos in Städten immer noch zwei Drittel des verfügbaren Platzes zugestanden, obwohl damit nur 27 Prozent aller Alltagswege erledigt werden. 73 Prozent der Mobilität entfällt auf Öffis, Fahrrad und Fußwege. "Angesichts dessen, dass die Einwohnerzahl von Städten wie Wien auch in Zukunft stark wachsen werden, muss man den knappen Platz bestmöglich organisieren und platzsparenderen Mobilitätslösungen Vorrang geben", ist Gratzer überzeugt.

Öffentlichen Platz neu verteilen

Die Neuverteilung des öffentlichen Raumes war zuletzt auch beim futurezone Day Thema. In einer Diskussion zum Thema "Intelligente Straße" wies etwa Barbara Hauenschild-Cyniburk von den Wiener Linien darauf hin, dass "der Platz auf der Straße auch in Zukunft nicht mehr werden wird." Umso wichtiger sei es folglich, nachhaltige Massentransportmittel so attraktiv wie möglich zu gestalten.