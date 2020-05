Schwarzenegger navigiert als Terminator Waze-Nutzer

Routenhinweise mit Akzent: Arnold Schwarzenegger hat in den USA dem Navigationsdienst Waze seine Stimme geliehen - als „ Terminator“. Wie in der Rolle des Kampfroboters gibt er die „links“/„rechts“-Hinweise und spart dabei nicht mit Kommentaren, wie die Zeitung „USA Today“ am Montag meldete.

„Let's hit the road“, beginnt er mit steirischem Akzent und ergänzt zuweilen: „Ich bin auf der Suche nach Sarah Connor. Begleite mich!“. Die Rolle als Maschinenmensch, der die Filmfigur Connor töten sollte, war 1984 Schwarzeneggers endgültiger Durchbruch. Die Aktion soll nun die Werbetrommel für den Terminator-Film Genisys rühren. Der fünfte „ Terminator“-Film, wieder mit dem mittlerweile knapp 68-Jährigen, soll im Juli in ins Kino kommen.