Sicherheitsexperte: „Smart ist das neue dumm“

Smart Citys hören zu

„Dieses Problem kennen auch viele Internet Service Provider“, meint Zinn, der als unabhängiger Berater auch Städte auf ihrem Weg zur Smart City begleitet. „Wenn ich mit Verantwortlichen von Städten zusammensitze und ihnen erkläre, dass wir mehr Sicherheit brauchen, verstehen das die meisten. Sie hören zu. Sicherheit kostet allerdings etwas extra. Auch das verstehen sie. Auch mit einer minimalen Zeitverzögerung muss man rechnen, wenn man Sicherheit von Anfang an einplant, aber es zahlt sich aus“, so Zinn im Gespräch mit der futurezone. Für Zinn ist ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern daher noch möglich. Er hofft zudem, dass man den Markt mit Regulierungen noch in die richtige Richtung lenken kann.

Obwohl Zinns Vortrag auf der DeepSec „We’re All Gonna Die“ („Wir werden alle sterben“) hieß, glaubt er nicht dass zuvor viele Menschen sterben müssen, bevor sich etwas beim Internet der Dinge ändert. Diese These hatten australische Sicherheitsforscher aufgestellt, die etwa auf die Automobilbranche im Zeitalter vor der Einführung von Airbags verwiesen haben. „Vielleicht braucht man Sicherheitsvorfälle, bevor Firmen wirklich Geld für Sicherheit in die Hand nehmen, aber wir schaffen es auch ohne dass dabei jemand stirbt“, sagt der Sicherheitsberater. „Wahrscheinlich würde es aber helfen.“

IT im Körper

Eine Weiterentwicklung von IoT sei als nächster Schritt das „Internet of People“, also das Internet, das Menschen in ihren Körpern tragen werden. Sei es eine Kontaktlinse mit verbessertem Sehvermögen, Gehirnimplantate, oder vernetzte Herzschrittmacher. „Mit IT können wir unser Leben verbessern“, meint der Experte, der selbst nicht davor zurückschrecken würde, sich Implantate einsetzen zu lassen, obwohl er auch die Gefahren kennt. So mussten sich im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen mit Herzschrittmachern im Spital einem Update unterziehen, um sich vor potenziellen Angriffen zu schützen, die den Tod herbeiführen könnten.

„Derartige Daten werden allerdings auch für Versicherungen interessant. Ich glaube daher, dass wir hier einen Kampf zwischen der Möglichkeit, länger zu leben und unserer Privatsphäre erleben werden“, sagt Zinn. „Während wir uns hin zu mehr Sicherheit bewegen, glaube ich, dass das Konzept der Privatsphäre in 50 Jahren überholt sein könnte. Wie man an China sieht, braucht man Privatsphäre nicht zum Überleben“, so der Experte.