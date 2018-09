Sir Paul McCartney spielt am 7. September ein YouTube-Konzert

Paul McCartney spielt am 7. September in New York ein Live-Konzert für YouTube, wie engadget berichtet. Für Fans in Europa ist das Timing allerdings ungünstig. Der Ex-Beatle wird um 20:00 amerikanischer Ostküstenzeit loslegen. In Wien ist es dann schon zwei Uhr in der Früh und der 8.September. Wer nicht aufbleiben will, kann sich den Auftritt im Nachhinein zu Gemüte führen.