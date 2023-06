Smart-Home-Geräte: Cool, neu, aber potenziell unsicher

Die Automatisierung von Haushalten wird auf vielen Fronten stark vorangetrieben. Eine Schlüsselrolle haben kleine, vernetzte Geräte, die das Eigenheim zum Smart Home machen. Viele davon sind sprachgesteuert und sollen so für alle Haushaltsmitglieder einfach benutzbar sein. Die niedrige Eintrittsschwelle bringt jedoch auch Sicherheitsrisiken mit sich, weiß Katharina Krombholz vom CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken. Sie hat zuletzt gemeinsam mit ihrem Kollegen Alexander Ponticello auf der Sicherheitskonferenz IT-S NOW an der FH Campus Wien vorgetragen. Die futurezone hat mit ihr gesprochen.

Garagentor öffnen und Heizung regulieren

"Smart-Home-Assistenten sind sehr praktisch. Aber es ist ein fundamentales Problem, dass sie immer mehr Funktionen zur Verfügung stellen, die sicherheitskritisch sind. Sie können etwa Garagentore aufsperren, Heizungen regulieren oder auch Bankgeschäfte tätigen", sagt Krombholz. Aus diesem Grund müsse geklärt werden, wer gerade mit dem Gerät spricht. "Man braucht eine Zutrittskontrolle."

Der klassische Weg, ein Passwort, sei in Kombination mit Sprachsteuerung suboptimal. Smart-Home-Geräte rühmen sich zwar oft damit, durch Stimmmuster genau erkennen zu können, wer gerade mit ihnen spricht - In der Praxis ließe sich dieses System aber leicht überlisten. "Wir haben versucht, bei Alexa nichttechnische Hacks zu finden. In vielen Fällen hat es funktioniert, wenn man versucht, die Stimme einer anderen Person zu imitieren und mit ihr ein Passwort anzusagen."

Bei der Authentifizierung per Stimme gebe es sicherlich Fortschritte, meint Krombholz. Dem gegenüber stehen allerdings Entwicklungen wie Deep Fakes - die Imitation von Personen mittels künstlicher Intelligenz - mit großem Potenzial zur Manipulation.