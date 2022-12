Digitalisiertes Wassernetz erleichtert Umgang mit Trockenheit

Die Gemeinde Neuhaus in Kärnten will mit IoT und KI ihr Wassernetz besser verstehen und steuern. Die FH Campus Wien hilft dabei.

Neuhaus ist Außenstehenden am ehesten durch das futuristische Museum Liaunig ein Begriff. Die Gemeinde erstreckt sich über 36 Quadratkilometer und hat 1035 Einwohner . Das Trinkwasser stammt aus drei Quellen . Es wird in drei Hochbehältern gesammelt und in drei dezentralen Wasserversorgungsanlagen über ein 21 Kilometer langes Leitungsnetz verteilt. Früher wurden die Füllstände der Hochbehälter persönlich abgelesen, was für die fünfköpfige Gemeindeverwaltung einen großen Aufwand darstellte. "Wir haben nicht den Luxus eines großen Teams", sagt Patrick Skubel, Bürgermeister von Neuhaus.

Von der Trockenheit betroffen war auch die Gemeinde Neuhaus an der slowenischen Grenze im östlichen Kärnten. Sie unterzieht ihre Wasserversorgung allerdings einer umfassenden Digitalisierung und erhält dabei wissenschaftliche Unterstützung , u.a. von der FH Campus Wien . Das Management des eigenen Wasserhaushalts konnte dadurch bereits so verbessert werden, dass die Bevölkerung im Sommer nur minimale Einschränkungen erdulden musste. Das Vorgehen könnte anderen Gemeinden nun als Vorbild dienen.

Wissenschaft liefert Know-How

Zeitgleich wurden gemeinsam mit dem slowenischen Geologieinstitut Geoloski zavod Slovenije und der Fachhochschule Kärnten eine Strategie für ein nachhaltiges Wassermanagement für die 14 grenzüberschreitenden Gemeinden des Karawanken UNESCO Global Geoparks entwickelt. Des Weiteren wurde 2021 mit der TU Graz eine Forschungskooperation im Rahmen des mehrjährigen Forschungsprojekts "EWA: Entscheidungsfindung in der Wasserversorgung unter der Berücksichtigung von Wandelfaktoren" geschlossen.

Seit Juli 2022 gibt es eine Forschungskooperation mit der FH Campus Wien, durch die ein intelligentes, praktisches Überwachungssystem mit Schnittstellen für die Gemeindeverwaltung und die Öffentlichkeit geschaffen werden soll. "Unser Ziel ist es, eine Gesamtsicht auf die Wasserversorgung zu haben", sagt die Amtsleiterin von Neuhaus, Regina Wiedl, die das Projekt initiiert hat. "Wir wollen genau wissen, wieviel Einspeisungen und Entnahmen es zu jeder Zeit gibt und wir wollen daraufhin die richtigen Handlungen setzen."

Anomalien im Netz erkennen

"In Neuhaus hat man keine Möglichkeit eines 24/7-Monitorings durch Fachpersonal. Es braucht ein Managementsystem für eine kleine Gruppe an Leuten, die mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist und sich nebenbei um die Wasserversorgung kümmert", sagt Heimo HIrner, der Leiter des Kompetenzzentrums Vienna Institute for Safety and Systems Engineering der FH Campus Wien. Sein Plan ist es, durch Machine Learning Anomalien im Wassernetz zu erkennen, richtig zu interpretieren und bei Bedarf die Gemeindemitarbeiter*innen zu alarmieren.

Eine meldenswerte Anomalie könnte beispielsweise sein, wenn es plötzlich zu übermäßigen Wasserentnahmen kommt, etwa weil eine WC-Spülung hängengeblieben ist oder weil ein Gemeindebewohner seinen Pool füllt. Wiedl: "Das klingt banal, aber es bringt die Wasserversorgung an den Rand der Belastungsgrenze. Wir wollen, dass Poolbefüllungen geplant werden. Nun erkennen wir sehr schnell, wo die Entnahme stattfindet. Wir können die Person kontaktieren und ihr sagen 'bitte jetzt nicht!'."

Ampelsystem für Bürger*innen

Im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten in den Studiengängen Computer Science and Digital Communications sowie Software Design and Engineering an der FH Campus Wien soll u.a. ein Bürger*innenportal geschaffen werden, auf dem man genau sieht, wie es um den Wasserhaushalt der Gemeinde bestellt ist. Mit einer Art Ampelsystem sollen sich Bürger*innen sofort einen Eindruck von Füllständen und Entnahmen machen können und Dinge wie Poolfüllungen anmelden können. "Wir glauben, je mehr Sensibilität für das Wasser wir bei Bürger*innen schaffen, desto besser werden sie mitarbeiten", sagt Skubel.

Student*innen der FH Campus Wien sollen außerdem dabei helfen, ein lokales Prognosemodell zu kreieren, bei dem Wetter und Niederschläge eingebunden werden sollen, um ein frühzeitiges Eingreifen in das Wassermanagement zu ermöglichen. Hirner: "Wir arbeiten nicht mit theoretischen Daten, sondern mit realen Live-Daten. Aus Forscher*innensicht ist das ein Schatz."