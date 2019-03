So deaktiviert man nervige Autoplay-Videos

Viele Internetnutzer sind davon genervt, wenn eine neue Website geöffnet wird und sofort beginnt darauf ein Video samt Ton zu laufen. Glücklicherweise haben so gut wie alle Browserhersteller das Problem erkannt und bieten Optionen, um Autoplay-Videos zu deaktivieren. Auch App-Betreiber sehen ihre Nutzer immer seltener als willige Rezipienten von automatisch abgespielten Videos. Wir zeigen euch die jeweils schnellsten Wege zu einem ruhigeren Web-Surf-Erlebnis.

Chrome

Google hat ein zwiespältiges Verhältnis zu Autoplay-Videos. In der Mobil-Version von Chrome kann man Autoplay-Videos generell deaktivieren. Dazu begibt man sich zu Einstellungen > Website-Einstellungen > Medien > Autoplay und kann dort einen Schalter umlegen. Dabei wird man erkennen, dass Google offenbar zwischen Videos mit Ton und stummgeschalteten Videos differenziert. Während man die Autoplay-Optionen für letztere manuell ändern kann, scheint Chrome mit Videos mit Ton generell anders umzugehen.

Wie The Verge berichtet, gibt Chrome den Nutzern der Desktop-Version nämlich absichtlich keine generelle Deaktivierungs-Option. Chrome lernt angeblich stattdessen aus dem Nutzerverhalten beim Besuch von Webseiten. Bei solchen, wo man Videos mit Ton üblicherweise gerne sieht - etwa auf Online-Video-Portalen - bleiben sie aktiviert. Bei solchen, wo man sie üblicherweise meidet, werden sie deaktiviert. In seinem Blog beteuert Google beim Abspielen von Autoplay-Videos eher streng vorzugehen, wenn noch wenig Daten zu dem jeweiligen Nutzerverhalten vorhanden sind.

Mit einem kleinen Trick kann man jedoch sicherstellen, dass Videos wirklich nie automatisch abgespielt werden. Dazu gibt man "chrome://flags/#autoplay-policy" in die Adressleiste von Chrome ein und ruft diese Seite auf. Daraufhin erscheint die Option " Autoplay Policy". Nutzer können hier von "Default" auf "Document user activation is required" umstellen, um Autoplay-Videos generell zu blockieren. Klarerweise muss man dann auch bei YouTube und Co. öfter mal manuell auf "Play" klicken, um Videos zu sehen.

Firefox

Bei Firefox funktionierte das Blockieren von Autoplay-Videos bisher nicht. Mit der neuen Version 66 des Mozilla-Browsers, die in den kommenden Tagen veröffentlicht wird, wird sich das aber ändern. Unter Einstellungen > Privatsphäre und Sicherheit > Berechtigungen wird man in Zukunft eine neue Option zu Medien-Autoplay vorfinden. Dabei kann man eine generelle Auswahl zwischen " Autoplay erlauben" oder " Autoplay nicht erlauben" treffen.

Zusätzlich wird man bei einzelnen Websites entscheiden können, ob man Autoplay-Videos mit Ton erlauben will oder nicht. Beim erstmaligen Aufrufen einer Website mit Autoplay-Inhalten öffnet Firefox ein Dialogfenster, in dem gefragt wird, ob der Nutzer das automatische Abspielen zulassen will oder nicht.

Die Entscheidung kann man nachträglich auch ändern. Dazu klickt man beim Besuch einer Webseite auf das Informations-Symbol neben der Adressleiste und findet dort einen eigenen Autoplay-Punkt vor. Alternativ kann man im oben beschriebenen Menü unter Einstellungen auf den Punkt "Ausnahmen" klicken und einzelne Websites vom zuvor festgelegten generellen Autoplay-Video-Bann befreien.