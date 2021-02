So kämpft Ärzte ohne Grenzen gegen Corona-Mythen

Ärzte ohne Grenzen kennt man als Nothilfe-Organisation, die vor allem in Ländern tätig ist, in denen es Konflikte oder Epidemien gibt. Seit der Corona-Pandemie kämpft das Team in 70 Ländern der Welt vor allem gegen eines: Die Verbreitung des Virus. Einen wesentlichen Teil der Arbeit macht dabei die Gesundheitsaufklärung aus. Doch gerade die hat sich seit der Corona-Krise massiv verändert, erzählt Andre Höschele, Social-Media-Manager von Ärzte ohne Grenzen, der futurezone.



„Seit Covid-19 ausgebrochen ist, ist es in vielen Ländern nicht mehr möglich, so aufzuklären, wie wir das normalerweise machen. Wir sind von Dorf zu Dorf gefahren, haben die Menschen dort zusammengetrommelt, um ihnen unsere Hilfe anzubieten“, so Höschele. Doch eine derartige Vorgehensweise würde dem widersprechen, wie man sich in der Pandemie verhalten sollte.

Soziale Netzwerke und Messenger

„Deswegen mussten wir umsatteln und versuchen die Menschen nun über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste zu erreichen“, sagt Höschele. Er ist im Team, das für die digitale Gesundheitskampagne zuständig ist. Seine Jobbeschreibung: „Digital Health Promotion Social Media Manager“. Sein Team sitzt in Europa, arbeitet aber eng mit den lokalen Länder-Teams vor Ort zusammen.



„Wir kriegen die Informationen direkt von den Ärzten, die in den jeweiligen Ländern vor Ort sind“, sagt Höschele. Dann sehen sich die Social-Media-Manager an, welche digitalen Dienste in dem Land am häufigsten genutzt werden und entwickeln gezielte Kampagnen, um möglichst viele Menschen vor Ort zu erreichen.