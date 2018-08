So kann man ohne Gebühren Restgeld aus dem Urlaub wechseln

Es gehört zu den kleinen Ärgernissen, die einen Reisenden nach der Heimkehr aus dem Urlaub quälen: In der Hosentasche oder Geldbörse findet man noch ein paar Kuna, Lira oder ägyptische Pfund, die man am Flughafen noch gut in ein Souvenir hätte investieren können – stattdessen landet das Kleingeld aber irgendwo im Marmeladenglas und blickt ungewissen Zeit entgegen. Denn während man größere Beträge bei der Bank wechseln kann, ist dies vor allem mit Münzen nicht möglich und bei kleineren Beträgen bleibt abzüglich der Bearbeitungsgebühren der Banken kaum noch etwas übrig.

Genau in diese Kerbe schlägt seit kurzem die Plattform jojmoney.com aus Österreich – wobei „joj“ für „Jar of Jam“, also das eingangs erwähnte Marmeladenglas, steht. Hier können Privatpersonen miteinander Fremdwährungen gegen Euro eintauschen, indem der Verkäufer das Angebot einstellt und der Käufer sich das passende Angebot aussucht. Das Geld wird dann per Post verschickt. Dabei sind alle gültigen Scheine und Münzen mit einem Gesamtwert zwischen zehn und 75 Euro erlaubt. Häufig genutzte Währungen wie Kuna, US-Dollar oder Schweizer Franken werden meist innerhalb eines Tages verkauft, bei anderen Währungen – wie etwa thailändischen Baht – ist die Nachfrage saisonabhängig.