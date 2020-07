So kann man sich gegen lästige Drohnen wehren

Drohnenbesitzer erfreuen sich besonders im Sommer an ihren Drohnen, denn damit können sie ihre schönsten Urlaubserinnerungen einfangen: den türkis-blauen Klopeiner See in Kärnten, den sattgrünen Wienerwald oder die beeindruckenden Gebirgszüge der Kitzbüheler Alpen. Andere empfinden die Fluggeräte aber als äußerst lästig. Nicht nur ist ihr Brummen auch von weitem zu hören, sie können auch die Privatsphäre stören. Nicht selten werden sie missbräuchlich genutzt, um Mitmenschen mittels montierten Kameras auszuspähen.

Unlängst hat sogar die US-Polizei ein Flugobjekt zum Twin Lake in Minneapolis ausgeschickt, um Nacktbader und "Oben ohne"-Badegäste ausfindig zu machen. Der Grund für den Einsatz sollen laut Behörde „mehr als ein Dutzend Beschwerden“ über Nacktheit, Alkohol- und Drogenkonsum gewesen sein. Bei den Strandbesuchern sorgte der Kontrolleinsatz für großen Unmut. Auch in einigen FFK-Bereichen und Badestränden in Österreich waren die unbemannten Flugobjekte bereits unterwegs. Doch wie kann man sich dagegen wehren?

Selbstjustiz nicht erlaubt

„Drohnenflüge sind in Österreich streng kontrolliert, aber es halten sich wenige daran“, sagt Drohnenexperte Benjamin Hetzendorfer vom ÖAMTC zur futurezone. Unter anderem bedarf es einer Versicherung und einer Bewilligung der Luftfahrtbehörde, um sie zu steuern. „Wesentlich ist jedenfalls, genügend Abstand zu unbeteiligten Personen zu halten“, sagt Hetzendorfer. Grundsätzlich dürfen Drohnen aber nur in unbesiedelten Gebieten fliegen – im städtischen Bereich und auch an Badeseen ist die Anwendung grundsätzlich nicht gestattet.