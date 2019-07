So klingt der futuristische BMW Vision M NEXT

Hans Zimmer ist in Hollywood eine Legende. Der Filmkomponist ist unter anderem für seine Musik in Filmen wie "Thelma & Louise", "König der Löwen", "The Rock", " Pearl Harbor", "Fluch der Karibik", "The Dark Knight", "Inception" oder "Interstellar" bekannt.

Gemeinsam mit dem Soundtechniker Renzo Vitale hat er nun einen Sound für BMWs jüngstes Fahrzeugkonzept entworfen. Das Vision M NEXT genannte Fahrzeug wurde vom deutschen Fahrzeughersteller vor wenigen Tagen in München präsentiert.