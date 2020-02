So reagiert dein Hund, wenn du nach 11 Monaten im All heimkehrst

Christina Koch war 328 Tage im All. Seit ihrer Rückkehr zur Erde am 6. Februar ist sie Rekordhalterin. Keine Frau hat jemals zuvor einen längeren einzelnen Aufenthalt auf der internationalen Raumstation gehabt. Wer 11 Monate im Erdorbit verbringt und einen Hund - bzw. eine Hündin - besitzt, wird von diesem klarerweise sehr vermisst. In einem Video zeigt Koch nun, wieviel Wiedersehensfreude sie bei ihrer Rückkehr nach Hause erfuhr.