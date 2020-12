So reagiert Mark Hamill auf das Finale von The Mandalorian

Wann "The Mandalorian" mit einer 3. Staffel zurückkehren wird, ist noch unklar. Ebenso ist unbekannt, ob Baby Yoda und Luke wieder dabei sind. Zuvor wird mit "The Book of Boba Fett" eine Serie um den Kopfgeldjäger bei Disney+ zu sehen sein. Sie soll im Dezember 2021 starten.