So würde Windows XP aussehen, wenn es 2019 erschienen wäre

Windows XP, das wohl beliebteste Microsoft-Betriebssystem aller Zeiten, feiert in einem YouTube-Video eine Wiederauferstehung. YouTuber Avdan, der schon mit einigen spannenden Konzept-Videos zu Betriebssystemen auf sich aufmerksam gemacht hat, zeigt in seinem aktuellen Clip, wie Windows XP im Jahr 2019 aussehen würde. Nach einer kurzen Reminiszenz an die tatsächliche Oberfläche zeigt das Video beliebte Design- und Bedienelemente des Betriebssystems, aber in zeitgemäßer Ausführung.