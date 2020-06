Son of Nor: Kickstarter-Erfolg aus Österreich zieht Bilanz

In "Son of Nor" schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriegers, der als Sohn von Nor, der Göttin der Nacht, telekinetische Kräfte besitzt. Mit Hilfe dieser kann er seine Spielwelt verändern und Gegner bekämpfen. Hinter stillalive studios steht ein internationales Team von Spieleentwicklern, daher soll das Third-Person-Adventure "Son of Nor" auch in Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch erscheinen. Zudem soll es nicht nur als PC-Version sondern auch für Mac und Linux verfügbar sein. "Son of Nor" kann allein im Singleplayer-Modus sowie kooperativ mit bis zu vier Spielern gemeinsam online oder über Split-Screen gespielt werden. Das Projekt konnte mehr als 2.200 Personen für sich begeistern und rund 150.000 US-Dollar einnehmen. Doch hinter der scheinbar so einfachen Kickstarter-Kampagne stecken harte Arbeit und zahlreiche schlaflose Nächte.