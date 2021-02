Spektakuläres Drohnenvideo zeigt Berliner Tesla-Fabrik

Noch heuer soll das erste europäische Tesla-Werk in Grünheide in der Nähe von Berlin an den Start gehen. Dort will Tesla das Model Y für den europäischen Markt bauen und auch neue Batteriezellen produzieren.

Wie es mit dem Bau vorangeht, hat vor kurzem Firmengründer Elon Musk auf Twitter mit einem Drohnenvideo demonstriert. Der Bau des Hauptgebäudes ist offenbar schon fast abgeschlossen.