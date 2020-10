Berliner Tesla Model Y bekommt neue Akkus

An seinem Battery Day im September stellte Tesla seine neuen Batteriezellen im 4680-Format vor. Nun gab Unternehmensgründer Elon Musk in einem Tweet bekannt, dass die neuen Akkus zunächst in seiner Gigafabrik in Berlin verbaut werden sollen.

Die wird gerade gebaut und soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Betrieb gehen. Tesla will dort ein überarbeitetes Model Y produzieren. Musk räumte auch ein gewisses Produktionsrisiko ein. Es werde einige Jahre dauern, bis die Werke in Fremont und Shanghai die Technologie übernehmen könnten, schrieb er.