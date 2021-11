Neuer Spider-Man-Trailer veröffentlicht

Kurz vor dem Kino-Start gibt es einen neuen Trailer für "Spider-Man: No Way Home".

Am 17. Dezember soll "Spider-Man: No Way Home" in den Kinos starten, ein Monat davor hat Marvel einen neuen Trailer des Superhelden-Films veröffentlicht.

Zu sehen sind darin unter anderem die Bösewichte - etwa der von Willem Dafoe gespielte Green Goblin, Dr. Octavius (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) sowie der Sandman in einer CGI-Version.