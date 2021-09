Spider-Man, God of War und mehr: Die besten neuen PlayStation-Trailer

10.09.2021

Sony zeigte neue Trailer zu Borderlands, Knights of the Old Republic, God of War Ragnarok und Spider-Man 2.

Die PlayStation 5 ist zwar immer noch Mangelware, Sony zeigte in seinem Showcase am Donnerstag trotzdem, worauf sich Besitzer*innen der neuen Konsole in Zukunft freuen dürfen. Neben einem lange erwarteten Remake sind auch einige interessante Neuankündigungen dabei. Spider-Man 2 Insomniac legt nach dem Erfolg des ersten Spider-Man-Spiels nach und kündigte Teil 2 des erfolgreichen Adventures an. Zusammen mit Miles Morales, der bereits sein Debüt auf der PS5 gefeiert hat, zieht Peter Parker dieses Mal gegen Venom in den Kampf. Allerdings müssen sich Fans noch bis 2023 gedulden.

God of War Ragnarök Der Nachfolger von Sonys exklusiver Hau-Drauf-Reihe God of War hat nun endlich einen Trailer bekommen. God of War Ragnarök schließt Kratos Ausflug in die nordische Mythologie ab. Zusammen mit Sohn Atreus versucht er Ragnarok zu verhindern. Ein genaues Datum gab es noch nicht, es wird wohl 2022 erscheinen.

Tiny Tina's Wonderlands Der erfolgreichste DLC des Loot-Shooters Borderlands 2 erhält ein eigenes Spin-off. Spieler*innen landen in einer magischen Welt, die von Gamemasterin Tiny Tina erzählt wird, angelehnt an Dungeons & Dragons. Der Trailer zeigt schon sehr gut, was man hier bekommt: Eine lange Version des Borderlands-DLCs mit Absurdität, halbstarken Witze und jede Menge Loot. Erscheinen soll es am 25. März 2022.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Irgendwann konnte man sich dem Drängen der Fans wohl nicht mehr entziehen. Das (nicht ganz objektiv) beste Star Wars Spiel aller Zeiten, Knights of the Old Republic, erhält ein Remake exklusiv für die PS5. Wann es erscheinen soll, ist noch unbekannt - vor 2023 sollte man wohl nicht damit rechnen.

Alan Wake Remastered Ganz offiziell wurde nun die verschönerte Version des Horror-Klassikers Alan Wake angekündigt. Schon am 5. Oktober erscheint das Spiel - und kommt damit das erste Mal auch auf die PlayStation. Der erste Teil war noch Xbox-exklusiv, nun dürfen auch Besitzer*innen der Sony Konsole dem Schriftsteller Alan Wake aus seiner Schreibblockade helfen.

Forespoken Das neue Fantasy-Spiel Forspoken von Luminous Productions (Final Fantasy 15) entführt Spieler*innen in eine neue Open World. Die Protagonistin wird aus der Realität in eine Fantasy-Welt gezogen, wo sie magische Kräfte besitzt und als Auserwählte gegen das Böse kämpfen muss. Die neue Idee bringt frischen Wind in die Ankündigungen, die sonst hauptsächlich aus Fortsetzungen und Neuauflagen bestehen. Erscheinen soll es im Frühjahr 2022.

Wolverine & Guardians of the Galaxy Marvel greift nun umfassend den Videospielemarkt an. Das Action-Spiel Guardians of the Galaxy hat einen neuen Trailer bekommen, der mehr über die Geschichte verrät. Die Guardians müssen sich dabei als würdig erweisen, die Galaxy zu retten. Das Spiel erscheint am 26. Oktober. Insomnica Games haben sich neben Spider-Man 2 noch ein weiteres Spiel von Marvel geschnappt: Wolverine bekommt einen eigenen Titel. Viel mehr ist nicht bekannt, der Teaser zeigt den Superhelden mit den Klingen-Händen lediglich an einer Bar sitzen.