Netflix sichert sich Rechte für neuen Spider-Man-Film

"Into the Spider-Verse 2" und "Uncharted"

Das bedeutet, dass der zweite Teil des beliebten Animationsfilms "Into the Spider-Verse" auf Netflix zu sehen sein wird. Der Kinostart ist für den 7. Oktober 2022 geplant. Da der neue Film mit Tom Holland als Peter Parker, "Spider-Man: No Way Home", bereits dieses Jahr erscheint, ist er noch nicht Teil des Deals. Trotzdem wird man Holland in einem Sony-Film auf Netflix sehen. Er spielt den jungen Nathan Drake in der Verfilmung der Videospiel-Reihe "Uncharted". Weitere Produktionen sin "Escape Room 2" und "Morbius".

Wie schnell die Filme nach ihrem Kinostart auf der Streaming-Plattform verfügbar sein werden, ist noch unbekannt. Zwar wurde der Deal mit Netflix für die USA geschlossen, in einem Statement gab Netflix aber an, die Filme seinem Publikum weltweit anbieten zu wollen.