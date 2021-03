Netflix-Film für 10 Oscars nominiert

Durch die Corona-Pandemie hat sich Film-Streaming in Hollywood bereits etabliert.

Neben "Mank" wurde auch „The Trial of the Chicago 7“ von Paramount Pictures zum besten Film nominiert. Auch der steht auf Netflix zum Streamen zur Verfügung.

Der Netflix-Film „Mank“ von Regisseur David Fincher wurde für 10 Oscars nominiert, unter anderem in den Kategorien "Bester Film", "Beste Nebendarstellerin" und "Beste Regie". Die Nominierung als "Bester Schauspieler" geht an Gary Oldman.

In der Kategorie "Beste Regie" wurden erstmals auch zwei Frauen nominiert: Chloé Zhao für ihren Film "Nomadland" und Emerald Fennell für „Promising Young Woman“. Gute Chancen auf diese Auszeichnung haben zudem Lee Isaac Chung („Minari“) sowie Thomas Vinterberg („Another Round“).

Beste Schauspielerin

Zu den diesjährigen nominierten besten Schauspielern zählen neben Gary Oldman auch Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Steven Yeun (“Minari”) und Anthony Hopkins (“The Father”).

Als "Beste Schauspielerin" wurde unter anderm Viola Davis für ihre Rolle in “Ma Rainey’s Black Bottom” nominiert. Chancen auf diesen Oscar haben auch Andra Day für “The United States vs. Billie Holiday”, Carey Mulligan für “Promising Young Woman”, Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) sowie Frances McDormand für "Nomadland”.

Streaming etabliert

Generell hat sich Streaming aufgrund der Corona-bedingten Kinoschließungen in Hollywood bereits etabliert, wie die New York Times berichtet. Schon im vergangenen Jahr erhielt Netflix 24 Oscar-Nominierungen, allerdings nur 2 Siege. Heuer gehen 35 Nominierungen an den Streaming-Dienst.

Auch die Filme „One Night in Miami“, „Sound of Metal“ und "Borat Anschluss Moviefilm" von Amazon Studios wurden nominiert. Die Verleihung wird am 24. April stattfinden.