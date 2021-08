Neuer Spider-Man-Trailer bricht Rekorde

Der Trailer für "Spider-Man: No Way Home" wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 355 Millionen Mal aufgerufen.

"Spider-Man: No Way Home" soll zwar erst im Dezember in die Kinos kommen, in Online-Netzwerken sorgt der neue Film aus dem Marvel Cinematic Universe aber bereits jetzt für Rekorde. Am Montag wurde der Trailer für den Spider-Man-Film veröffentlicht, innerhalb von 24 Stunden verzeichnete er 355,5 Millionen Aufrufe und wurde mehr als 4,5 Millionen Mal in Social-Media-Kanälen weltweit erwähnt, berichtet CNet.

Damit stellt er den Trailer für "Avengers: Endgame" in den Schatten, der es bei seinem Debüt im Jahr 2018 auf 289 Millionen Views brachte. Auch den Vorgänger "Spider-Man: Far from Home" aus dem Jahr 2019, der in 24 Stunden 135 Millionen Mal aufgerufen wurde, übertraf er.