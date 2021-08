Erster Trailer für neuen Spider-Man-Film ist da

Am 17. Dezember 2021 soll der Film auf die große Leinwand in Österreich kommen.

Der erste Trailer für den neuen, langerwarteten Film „Spider Man: No Way Home“ ist erschienen. Bei dem Science-Fiction-Actionfilm, der kurz vor Weihnachten auf die Leinwand kommt, handelt es sich um die Fortsetzung zu "Spider Man: Far From Home" aus dem Jahr 2019. In Summe ist es der 27. Spielfilm im Marvel Cinematic Universe.

Es ist der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle. Benedict Cumberbatch verkörpert Doctor Strange, Jamie Foxx ist als Electro zu sehen. Auch Dr. Otto Octavius, gespielt von Alfred Molina, kehrt auf wundersame Weise auf die Leinwand zurück, wie in der finalen Szene des Trailers zu sehen ist. Wie er das geschafft hat, darüber können Fans bis zum österreichischen Kinostart am 17. Dezember grübeln.