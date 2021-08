Netflix veröffentlicht Trailer zu "Live"-Doku über zivilen Weltraumflug

Im September werden 4 Zivilist*innen einen historischen Weltraumflug antreten. Mit dem SpaceX-Raumschiff Crew Dragon werden sie 3 Tage lang die Erde umkreisen. Der Milliardär Jared Isaacman hatte 3 Tickets für den Flug von Inspiration4, wie die Mission heißt, verlost. Mit ihm werden Hayley Arceneaux, die als Kind Krebs besiegte und von Isaacman als Gast eingeladen wurde, Chris Sembroski und Sian Proctor die Reise antreten.

Netflix wird die Ereignissen parallel mit einer Dokumentation begleiten. Sie startet mit den ersten beiden Folgen am 6. September. Darin werden die Protagonist*innen der Mission vorgestellt. Am 13. September erscheinen Folgen 3 und 4 über die Vorbereitungen für den Start. Am 15. September wird der Launch Live auf dem YouTube-Kanal von Netflix übertragen. Noch ohne Datum ist die 5. und letzte Folge, die die Rückkehr auf die Erde thematisiert.

Der erste Trailer gibt einen Einblick, wer die 4 Zivilist*innen sind die in Kürze ins All fliegen werden: