Spotify: „Musikpiraterie noch nicht besiegt“

Haben Sie eigentlich Plattenfirmen erlaubt, Anteile Ihrer Firma zu kaufen?

Es ist öffentlich bekannt, dass sowohl Majors als auch Indie-Labels ein kleines Stück von Spotify gehört. Wir haben das gemacht, damit die Musikindustrie einen direkten Profit vom Erfolg unserer Firma hat – den sie wiederum an ihre Künstler und Komponisten weitergeben können.



Sehen Sie sich als Bezinger der Musikpiraterie?

Wir haben Spotify als Alternative zur Piraterie kreiert, dieses Problem anzugehen, ist also quasi in der DNA verankert. Wir glauben, dass dass wir die Jugend, die wir an die Piraterie verloren haben, mit unserem Gratis-Dienst zurückgewinnen können. Ein aktueller Bericht von Musiksverige (schwedischer Verband der Musikindustrie, Anm.) zeigt, dass Musikpiraterie in Schweden seit 2009 um 25 Prozent zurückgegangen ist, größtenteils eben wegen Streaming-Diensten wie Spotify. Musikpiraterie ist aber weiterhin ein großes Problem, ich glaube also nicht, dass wir sie schon besiegt haben. Ich glaube aber, dass Spotify jetzt und in Zukunft einen großen Unterschied machen wird, wir haben bereits Millionen Menschen dazu gebracht, wieder für Musik zu zahlen.

Ein weiterer Kritikpunkt an Spotify ist, dass zur Nutzung eine Facebook-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird. Haben Ihre Investoren, von denen sehr viele auch bei Facebook investiert haben (z.B. Accel, DST, Li Ka-shing, Founders Fund), dazu gedrängt?

Ich fürchte, dass ich zu unseren Investoren keinen Kommentar abgeben kann, aber Spotify trifft alle Business-Entscheidungen basierend auf unseren strategischen Langzeit-Zielen.



Spotify ist eine der wenigen europäischen Internet-Firmen, die in den USA Fuß fassen konnte. Hat das sehr eingeschworene Silicon Valley positiv oder negativ auf Ihren Start reagiert?

Ich glaube, dass digitale Firmen alle sehr ähnlich gesinnt sind und gemeinsame Ziele verfolgen, und es ist nicht relevant, von wo eine Firma kommt – vor allem in einem Zeitalter, in dem die Welt immer näher zusammenrückt. Silicon-Valley-Firmen waren sehr empfänglich und interessiert, und ir haben es ziemlich genossen, eng mit Facebook zusammenarbeiten zu können.



Der Start von Spotify in den USA hat sich immer wieder verzögert. Warum haben Sie so lange gebraucht?

Spotify ist ein voll lizensierter und legaler Dienst, und für den Launch haben wird Vereinbarungen mit bestimmten Rechteinhabern wie Labels, Verlagen und Verwertungsgesellschaften treffen müssen. Die USA haben eine 300 Millionen große Bevölkerung und sind der größte Musikmarkt der Welt. Wenn man dort an den Start geht, muss man sichergehen, dass alles perfekt funktioniert.

Wie sehen die Zukunftspläne Ihrer Firma aus? Würden Sie etwa in den Ticketverkauf einsteigen oder auf den Bereich Musikvideos expandieren?

Ich würde nichts davon ausschließen, aber derzeit konzentrieren wir uns stark darauf, weiter den besten Musikdienst der Welt in Ländern wie Österreich anbieten zu können.