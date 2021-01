"Star Wars: The High Republic" startet mit Büchern und Comics

Die neue Gefahr nennt sich "The Nihil". Sie werden als "Weltraum-Wikinger" im Star Wars Universum beschrieben. Die Geschichte von "High Republic" startet kurz nach einer großen galaktischen Katastrophe.

Das Licht der Jedi

Das erste Buch ist bereits erschienen und läutet auch die erste Phase mit dem gleichnamigen Titel "The Light of the Jedi" ein. Verantwortlich ist Autor Charles Soule, der bereits als Autor für das erweiterte Universum tätig war. Hier kämpfen die Jedi um die Meisterin Avar Kriss gegen eine Bedrohung, die die Macht gefährdet.

Am 6. Jänner folgt mit "The Great Jedi Rescue" der erste Comic der Phase I. Die Nachwuchs-Jedi Keeve Trennis wird während ihrer Ausbildung vor die Entscheidung gestellt, ihre Ausbildung zu beenden oder ein Leben zu retten. Auch das Kinderbuch "A Test of Courage" ist bereits erschienen. Es handelt von müssen Jedi die Bewohner des Planeten Hetzal Prime retten.

Auf die erste Phase folgt im Februar die zweite und im Juli die dritte Phase. Beteiligt sind hier die Autoren Claudia Grey ("Star Wars: Bloodline") und Cavan Scott ("Dooku: Jedi Lost"). Neben den Romanen und Comics wird auch der Manga "The Edge of Balance" erscheinen. Auch die TV-Serie "The Acolyte" soll in der Ära der High Republic spielen. Beide haben noch keinen Starttermin.