Sony postet irrtümlich ganzen Film auf YouTube

Umso lustiger, wenn sich Unternehmen wie Sony Pictures in der Online-Welt einen Fauxpas leistet. So geschehen erst kürzlich: Irgendwer bei Sony Pictures wollte eigentlich nur den Trailer für den Film "Khali the Killer" auf YouTube hochladen und hat statt dem Trailer den kompletten Film online zur Verfügung gestellt, wie ein Screenshot von Gizmodo beweist. Der Irrtum wurde schnell behoben, der Film in voller Länge wieder offline genommen und das richtige Video hochgeladen.