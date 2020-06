Störung beim Webmail-Dienst Gmx zu Silvester

85 Prozent der betroffenen User berichteten am Silvestertag beim Webmail-Dienst Gmx über Probleme beim Einloggen. Sieben Prozent konnte keine Nachrichten verfassen, weitere sieben Prozent keine Nachrichten lesen. Die Störung dauerte von der Früh weg ab zirka 9 Uhr bis zum späten Nachmittag an – was für viele User besonders ärgerlich war, so wollten sie doch genau in dieser Zeit ihre Neujahrsgrüße verschicken. Die Störung wurde mittlerweile behoben.