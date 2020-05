„Stromtanken muss so einfach wie Geldabheben sein“

„ Stromtanken muss künftig genauso einfach sein wie das Geldabheben beim Bankomaten“, erklärte Martin Mai, Geschäftsführer von NTT Data in Österreich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Damit gemeint ist unter anderem, dass Kunden von Wien Energie, die derzeit mit ihrer „Tanke Karte“ E-Autos an den öffentlichen 150 Ladestellen aufladen können, auch in anderen Bundesländern wie Salzburg, Niederösterreich oder der Steiermark aufladen können, ohne dass sie dabei einen neuerlichen Vertrag mit den Stromanbietern abschließen müssen. Das funktioniert in den genannten Regionen bereits, ebenso funktioniert es bei den „eMORAIL“-Standorten, weitere Bundesländer sollen folgen.