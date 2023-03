Sturm fegt über Österreich: So könnt ihr ihn live verfolgen

Eine der ersten Anlaufstellen ist die Wetterwarnung-Karte von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Hier erhält man eine Österreichkarte mit farblich unterschiedenen Windwarnungen. In Wien, dem südlichen Niederösterreich und der nördlichen Steiermark gilt in der Nacht von Freitag auf Samstag die orangefarbene Warnstufe . Diese schließt unter anderem die Empfehlungen ein, Wälder und Parks zu vermeiden, Autos nicht in der Nähe von Bäumen zu parken und sogar mit Ausfällen der Energieversorgung zu rechnen.

Wer das Geschehen live mitverfolgen will, etwa um genau zu erfahren, wann die Windgeschwindigkeiten am eigenen Standort den Höhepunkt erreichen werden, hat online mehrere Möglichkeiten dazu:

Windy

Grafisch schön aufbereitet ist die Landkarte von Windy. Hier kann man unter dem Punkt Windböen Zonen mit unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten erkunden. Eine Zeitleiste macht deutlich, wie sich die Zonen im Verlauf der Nacht verschieben werden. Auf der Karte erhält man auch präzisere Angaben dazu, welche Windgeschwindigkeiten zu welchem Zeitpunkt am eigenen Standort herrschen werden.

Zoom Earth

Die Webseite Zoom Earth bietet eine ähnliche Karte wie Windy, hier lassen sich aber Uhrzeiten noch präziser einstellen. Die Prognosen für die Nacht auf Samstag fallen auch aufgrund eines weniger kontrastreichen Farbschemas visuell etwas weniger dramatisch aus.

Windfinder

An Sportler gerichtet ist die Webseite Windfinder. An Kite-Surfen etc. ist während eines Sturms freilich nicht zu denken, der Dienst hält aber eine Menge an Messdaten für eine Vielzahl an Orten im Land bereit. Auf Wunsch kann man dabei auch eine Detailansicht für jeden Ort öffnen, in der es Prognosen zu Windrichtung und -geschwindigkeit, zu Windböen, Bewölkung, Niederschlag und Lufttemperatur gibt.