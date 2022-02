Klimawandel: Auf welche Stürme wir uns in Zukunft einstellen müssen

Klimaforscher*innen warnen davor, dass tropische Wirbelstürme künftig in höhere Breitengrade vordringen und damit mehr Menschen als bisher gefährden könnten. Die je nach Ort des Auftretens auch Hurrikane, Zyklone oder Taifune genannten Riesenstürme wurden bislang meist durch Jetstreams (Starke Höhenwinde) davon abgehalten, weiter in Richtung der Erdpole zu wandern. Die steigende Erderwärmung führt nun dazu, dass die Temperaturunterschiede zwischen Äquator und den Polen sinken. Dadurch wird die Barriere schwächer, wie in einer neuen Studie aufgezeigt wird.

Vergleichsweise günstige Lage

Österreich befindet sich in der glücklichen Lage, davon nicht betroffen zu sein, erklärt Klaus Haslinger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Auch wenn Hurrikane im Atlantik weiter nach Norden ziehen, in Zentraleuropa kommen sie als gewöhnliche Tiefdruckgebiete an. "Da haben wir wenig Gefahrenpotenzial. Was uns räumlich näher ist, sind sogenannte 'Medicanes'." Dabei handle es sich um hurrikan-artige Stürme im Mittelmeerraum. "Die sind aber nicht vergleichbar mit Ereignissen im Nordatlantik und außerdem sehr selten."