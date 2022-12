Peinlich: Südkorea jagt mit Kampfjets stundenlang einen Vogelschwarm

Am 27. Dezember stiegen in Südkorea 2 Kampfjets auf. Die Flugzeuge vom Typ F-15K und KF-16 wurden eingesetzt, weil eine vermeintliche nordkoreanische Drohne in den Luftraum eingedrungen sein soll. Auch Helikopter wurden eingesetzt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, wachsam zu sein.

Nachdem die südkoranische Luftwaffe den “Eindringling” etwa 3 Stunden lang verfolgt hatte, stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um ein feindliches Fluggerät handelt. Stattdessen war das Objekt ein Vogelschwarm. Das berichtet die Eurasian Times unter Berufung auf südkoreanische Medien. “Wir haben das Objekt zwischen 13:00 und 16:00 getrackt”, hieß es vonseiten des Militärs.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vogelschwärme für nordkoreanische Drohnen gehalten wurden. Die unbemannten Flugobjekte sind auf Radarbildern relativ einfach zu verwechseln. Darum stiegen auch bereits in der Vergangenheit Kampfjets auf, um die Situation aufzuklären.