McLaren bringt Stealth-Kampfjet-Technologie in Autos

Die nächste Autogeneration von McLaren setzt auf Technologie von Kampfjets. Das kündigte der britische Autobauer kürzlich in einer Presseaussendung an. Er arbeitet hierfür mit Lockheed Martin Skunk Works zusammen, einem amerikanischen Rüstungskonzern, der für diverse Militärflugzeuge der US Army verantwortlich ist - darunter der F-22 Raptor, der F-35 Lightning II oder der F-117 Stealth Fighter.

In von McLaren veröffentlichten Fotos ist der neue McLaren Artura zu sehen. Er steht vor einem Hyperschalljet von Lockheed Martin, dem Dark Star. Das Konzeptflugzeug erschien zuletzt in einer Eröffnungsszene des Kinoschlagers "Top Gun: Maverick".