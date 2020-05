T-Mobile TEST-Aktion soll blinde LTE-Flecken aufzeigen

Derzeit beträgt die Netzabdeckung mit LTE 67 Prozent. Bis Ende 2015 will T-Mobile 90 Prozent der heimischen Bevölkerung mit LTE versorgen können. Bis Ende 2016 soll die Netzabdeckung 97 Prozent betragen.

Beim Ausbau von LTE will T-Mobile auch sein Sendernetz an besonders frequentierten Orten verstärken. In Wien experimentiert T-Mobile etwa mit "Carrier Aggregation" um so genanntes "LTE+" anbieten zu können. Dabei baut ein Smartphone gleizeitig zwei Verbindungen auf zwei verschiedenen Frequenzbändern auf, um die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Freilich beherrscht nicht jedes Smartphone diesen Trick.

Für Mobilfunk-Kunden in Wien interessant ist die Ankündigung von T-Mobile, in Kürze mit dem Ausbau des LTE-Netzes in der U-Bahn beginnen zu wollen.