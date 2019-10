Technische Probleme bei Twitter: Tweets werden offenbar nicht geladen

Falls bei Twitter gerade keinen neuen Tweets geladen werden, oder beim Posten eine Fehlermeldung erscheint, scheint dies an der Plattform selbst zu liegen. Down Detector verzeichnet seit Dienstag, 16.20 Uhr einen rasanten Anstieg an Reportings auf knapp 20.000 innerhalb weniger Minuten. Fast die Hälfte der Meldungen stammt von Nutzern, die den Dienst über die Twitter-Website nutzen, 32 Prozent bemängeln Probleme mit der iPhone oder iPad App und 18 Prozent sind Nutzer der Android-App.

In der futurezone-Redaktion konnten die Probleme derzeit nicht nachvollzogen werden, die Twitter Outage Map verzeichnet allerdings auch Probleme in Österreich. Wann der Dienst wieder normal funktioniert, ist derzeit unklar. Der Twitter Support hat sich noch nicht zu den Ausfällen auf der Plattform geäußert.