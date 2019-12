Tesla-Ladestation in Flammen wegen rücksichtslosem Fahrer

Die Supercharger-Ladestation von Tesla in Seaside im US-Bundesstaat Oregon wurde teilweise zerstört. Ein Fahrer ist betrunken in die Ladesäulen gecrasht. Laut der örtlichen Feuerwehr ist der Betrunkene mit seinem Auto - kein Elektroauto - am Parkplatz vor der Ladestation mit durchdrehenden Reifen im Kreis im gefahren.

Für den Wagen war das offenbar zu viel. Denn der Verbrennungsmotor hat sich entzündet und ist in Flammen aufgegangen. Daraufhin ist das brennende Auto in die Supercharger-Station gefahren, wo mindestens eine Ladesäule stark beschädigt wurde.